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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا خيالية.. سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات برخص التراب

بكاميرا خيالية..سامسونج
بكاميرا خيالية..سامسونج تستعد لإطلاق موبايلات برخص التراب

تم تسريب معلومات حول هواتف Galaxy A05 و Galaxy A05s، والتي من المتوقع أن تكونا أحدث هواتف رخيصة الثمن من سامسونج. وقد ظهرت المعلومات والتصاميم الخاصة بهاتين الهواتف على مواقع التصديق المختلفة مؤخرًا. 

 

وفي أحدث تطور، تم تسريب صور تخطيطية لكلا الهاتفين على الإنترنت، تكشف عن عدد من المواصفات.

 

ويتضح من الصور أن هاتف A05 يتميز بنظام كاميرا خلفية مزدوجة، مما يتطابق مع ما رأيناه في الصور المسربة سابقًا. بالمقابل، يتميز هاتف A05s بنظام كاميرا ثلاثية ودعم NFC. من المتوقع أن يتمتع كلا الهاتفين بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

 

وتم الإبلاغ في وقت سابق أن هاتف Galaxy A05s سيعمل ببطارية سعتها 5000 ميلي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 15 واط. ووفقًا لقائمة Geekbench، فإن الهاتف القادم سيعتمد على معالج Helio G85 بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت. من المتوقع أن يكون المعالج هو نفسه في هاتف Galaxy A05. ومن المحتمل أن يعمل كلا الجهازين بنظام One UI 5 المبني على Android 13.

 

ويكشف Google Play Console أن الشاشة في هاتف Galaxy A05 ستقدم دقة وضوح 720 × 1600 بكسل (نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9)، ومن الممكن أن يكون حجمها 6.6 بوصة. يُتوقع أن تكون كلا الطرازين هاتفين ثنائي الشريحة مع فتحة مخصصة لبطاقة microSD، ومع ذلك، لا تتوفر معلومات حول سعة التخزين المدمجة حتى الآن.

 

ما زالت سامسونج لم تعلن عن تاريخ الإطلاق لكلا الهاتفين. من المتوقع الحصول على تأكيد رسمي في الأيام القادمة. ترقبوا التحديثات!

Galaxy Galaxy A05s NFC سامسونج أجهزة سامسونج

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