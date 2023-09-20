هبوط كبير في سعر الهاتف الأكثر طلبا من سامسونج Galaxy A34.. مواصفاته خارقة

أطلقت شركة سامسونج هذا العام هاتف Galaxy A34، أحدث إصدار من سلسلة Galaxy A الرائدة. يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وشاشة Super AMOLED Plus مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج MediaTek Dimensity 1080.

الكاميرا

تعد الكاميرا أحد أهم نقاط البيع الرئيسية لـ Galaxy A34. تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وهي قادرة على التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية. كما يتميز الهاتف بكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

الشاشة

تتميز شاشة Galaxy A34 بحجم 6.6 بوصة ودقة Full HD+. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، مما يجعلها مثالية للألعاب والأفلام.

الأداء

يعمل Galaxy A34 بمعالج MediaTek Dimensity 1080، وهو معالج قوي يوفر أداءً سلسًا ورائعًا. كما يتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 أو 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

البطارية

يأتي Galaxy A34 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمر بطارية طويل الأمد. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 15 واط.

السعر

يبدأ سعر Galaxy A34 من 10 آلاف جنيه مصري بدلا من 13 ألف جنيه مصري.

التقييم

بشكل عام، يعد Galaxy A34 هاتفًا ذكيًا متوسط ​​المدى رائعًا يوفر ميزات وأداءً ممتازين، وتجعل الكاميرا القوية والشاشة ذات معدل التحديث العالي والأداء القوي، الهاتف، خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متطور بسعر معقول.