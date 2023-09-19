بكاميرا 108 ميجابكسل..أقوى موبايل سامسونج بسعر مناسب

أطلقت شركة سامسونج اليوم هاتف Galaxy A73 5G، أحدث إصدار من سلسلة Galaxy A الرائدة.

يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وشاشة Super AMOLED Plus مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 778G 5G.

الكاميرا

تعد الكاميرا أحد أهم نقاط البيع الرئيسية لـ Galaxy A73 5G. تتميز الكاميرا الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، وهي قادرة على التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية. كما يتميز الهاتف بكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 5 ميجابكسل.

الشاشة

تتميز شاشة Galaxy A73 5G بحجم 6.7 بوصة ودقة Full HD+. تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، مما يجعلها مثالية للألعاب والأفلام.

الأداء

يعمل Galaxy A73 5G بمعالج Snapdragon 778G 5G، وهو معالج قوي يوفر أداءً سلسًا ورائعًا. كما يتميز الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

البطارية

يأتي Galaxy A73 5G ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، والتي توفر عمر بطارية طويل الأمد. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 25 واط.

السعر

يبدأ سعر Galaxy A73 5G من 18000 جنيه مصري.

التقييم

بشكل عام، يعد Galaxy A73 5G هاتفًا ذكيًا متوسط ​​المدى رائعًا يوفر ميزات وأداءً ممتازين. تجعل الكاميرا الفائقة الدقة والشاشة ذات معدل التحديث العالي والأداء القوي الهاتف خيارًا جذابًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي متطور بسعر معقول.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy A73

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل

شاشة Super AMOLED Plus مقاس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز

معالج Snapdragon 778G 5G

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة

عيوب هاتف سامسونج Galaxy A73