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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخصين وإصابة خمسة آخرين في قصف روسي بمدينة خيرسون

صدى البلد

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب خمسة آخرون في مدينة خيرسون بجنوب البلاد بعد قصف روسي خلال الليل.

و قال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة خيرسون في بيان على تليجرام، إن رجلين يبلغان من العمر 29 و41 عامًا لقيا حتفهما في غارة روسية على مسكن، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.
 

وأضاف أن من بين الجرحى ثلاث نساء ورجلين.

وقال رومان مروتشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون، إن المباني السكنية والسيارات تضررت بعد أن قصفت القوات الروسية المناطق السكنية.

وتأتي التقارير عن القصف في خيرسون اليوم، بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن الهجمات الروسية أدت إلى إصابة سبعة أشخاص في كييف واثنين آخرين في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد.

الإدارة العسكرية الهجمات الروسية الهجمات المناطق السكنية القوات الروسية

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