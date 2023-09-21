كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة؟ الإفتاء تكشف خطوات أدائها

قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إن الاستخارة لا تعني أن يرى الإنسان رؤيا في المنام، لكنها طلب الخير من الله وأن ييسره الله ويبعد عنه الشر.

وأوضح«فخر»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية هلى فيس بوك، ردا على سؤال: كيف تعرف نتيجة صلاة الاستخارة ؟ أن على الإنسان بعدما يصلي الاستخارة في أمر ما ويدعو دعاءها؛ أن يراقب نفسه، مشيرا إلى أنه إن وجد في نفسه قبولا ورضا وراحة عن هذا الأمر، فهو دليل على القبول وتيسير الله لهذا الأمر.

وتابع: أما إذا وجدت في نفسك ضيقا وحزنا كلما تذكرت هذا الأمر وأن في السير فيه عثرات، فاعلم أن في هذا إشارة على أن الله لا يرضى لك هذا الأمر، فانصرف عنه وارض بما قسمه الله لك.

خطوات صلاة الاستخارة



لأداء صلاة الاستخارة كيفية معينة، تتمثل في الخطوات التالية:



١- الوضوء، ثم استحضار النية لأداء صلاة الاستخارة.



٢- صلاة ركعتين من غير الفريضة، ويسن للمسلم أن يقرأ بالركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص، ثم التسليم من الصلاة.



٣- الدعاء بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك برفع العبد يديه لله تعالى، مستحضرا الخشوع، ومستشعرا قدرة الله تعالى، وعظمته.



٤- استهلال الدعاء بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم البدء بقراءة دعاء الاستخارة الوارد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم-، حيث قال: (اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر -ثم تسميه بعينه- خيرا لي في عاجل أمري وآجله -قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به).



٥- تسمية الأمر وتحديده عند الوصول في الدعاء إلى قول: (اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر)، ثم إكمال الدعاء إلى آخره، ثم ختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الأمر في بدايته، وبذلك تكون قد انتهت صلاة الاستخارة.