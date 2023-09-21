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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة خلال مستهل تعاملات نهاية الاسبوع

صدى البلد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 19853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 23924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 8300 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5638 نقطة.
 

إكس 30 ارتفاع جماعي للمؤشرات ارتفع مؤشر الشركات ارتفاع جماعى لمؤشرات الشركات المتوسطة الشركات المتوسطة والصغيرة البورصة المصرية

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