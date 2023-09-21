بالضفيرة.. نور إيهاب تخطف قلوب محبيها| شاهد

تألقت الفنانة نور إيهاب فى صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".



وظهرت نور إيهاب وهي تستعرض جمالها رشاقتها مرتدية لبس كاجوال تيشرت بالون الابيض نسقت معه بنطال أبيض ،نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.





تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الإثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول من مارس 2023م.



ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.