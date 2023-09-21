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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية يشارك في أعمال الدورة 6 لمعرض الصين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

شارك وفد قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، في أعمال الدورة (6) لمعرض الصين والدول العربية، والذي عقد بمقاطعة نينغشيا ذات الحكم الذاتي لقومية هوي بالصين.

ويعد هذا المعرض فرصة كبرى للقطاعين العام والخاص بالدول العربية لتعظيم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الجانب الصيني، بالإضافة الى الاستفادة الكبرى من مبادرتي الصين حول "الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية" لتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية، وذلك أملا في زيادة التقارب بين الشعوب العربية والصين ولتحقيق المنفعة المشتركة.


كما شارك في أعمال المعرض عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين في الدول العربية والصين، وكذلك سفراء الدول العربية بالصين، وممثلو عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الكبيرة والمتوسطة ومن العاملين في الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال ورواد الأعمال العرب والصينيين، علماً بأن المملكة العربية السعودية كانت ضيف الشرف في هذه الدورة من المعرض.

وكذلك تم تنظيم عدد من الفعاليات والنشاطات على هامش أعمال المعرض في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، يأتي من بين أهمها: مؤتمر دعم مبادرتي الحزام والطرق، وقمة الأعمال العربية الصينية، وعدد من الفعاليات المتعلقة بالتعاون في مجالات الزراعة والمياه، ونقل التكنولوجيا والابتكار، والسياحة.

وتم توقيع العديد من الصفقات الاقتصادية، ما يعود بالنفع على زيادة التبادل التجاري والاستثماري العربي الصيني، وكذلك يتطلع الجانبان من خلال أعمال هذا المعرض لتعزيز التعاون المستقبلي الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

يأتي انعقاد أعمال المعرض في إطار فعاليات منتدى التعاون العربي الصيني، والذي يعد من أقدم المنتديات التي عقدت لتعزيز التعاون الثنائي العربي الصيني في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك منذ 2009، ومعرض الصين والدول العربية من أهم الفعاليات الاقتصادية التي تعقد تحت مظلة المنتدى، والذي يعد منصة أساسية للعلاقات العربية الصينية ولتعزيز التعاون المشترك.

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