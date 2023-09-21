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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التجلي الأعظم مصدر خير للجميع.. مدبولى يلتقى مشايخ البدو وقساوسة دير سانت كاترين

صدى البلد

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن المركز يقام على مساحة 3170 م2، ليمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبني حديث، مخفي في الطبيعة، يضم الخدمات الأساسية مثل نقطة استعلامات، ومحلات هدايا تذكارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات وطيران، ومطعم، وكافيتريا، وخدمة شرطة، وصيدلية، بالإضافة إلى قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء، وكذا حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة.

وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمنطقة معارض للمشروعات البدوية، والتي تضمنت منتجات حرفية وتراثية، تعكس الطابع الفني والحضاري لمدينة سانت كاترين، ونسقها الطبيعي والعمراني، الى جانب مجموعة من منتجات الأعشاب التي تتميز بها المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بما تضمه المعرض البدوي من منتجات حرفية سيناوية ذات طابع تراثي مُميز وجودة عالية، وكذا الأعشاب مُتعددة الاستخدام، مؤكداً أن هذه المنتجات تعكس تراث سيناء وقادرة على المُنافسة عالمياً ولابد من التسويق لها بشكل فعال.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي في ختام تفقد المركز بعدد من مشايخ البدو وقساوسة دير سانت كاترين ومسئولى جهاز تعمير سيناء والشركات المنفذة لمشروعات التطوير، حيث تناول الافطار معهم، وأعرب لهم عن سعادته بتواجده معهم اليوم، مؤكداً انه كان حريصاً على الإلتقاء بهم خلال هذه الزيارة، مؤكداً ان المشروع الذي يتحقق على الأرض بسانت كاترين سيكون مصدر خير على المدينة وعلى سيناء بكاملها، فالدولة تضع نصب اعينها تطوير هذه المدينة فى مختلف القطاعات.

 

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