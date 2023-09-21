عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحضور نيللي كريم.. محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات مهرجان المواهب |صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ختام فعاليات مهرجان المواهب في دورته الأولي وكرم الفائزين في المسابقة، تحت رعاية حزب مستقبل وطن بالدقهلية بحضور الفنانة نيللي كريم والمنتج أحمد الدسوقي والفنان ناصر المزداوي ، ونظم المهرجان المهندس هشام المناوي أمين أمانة تنمية الموارد والخدمات ، من داخل قاعة المؤتمرات بالديوان العام.
جاء ذلك بحضور النائب جمال عبد الظاهر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والأمين المساعد للحزب ، والنائب رضا الشافعي الامين المساعد للحزب ، والنائب ثروت فتح الباب امين الشئون البرلمانية ، والنائبة نسرين عمر امينة الصحة و السكان ، والنائبة شيماء نبيه أمينة المرأة ، والنائبة ولاء عبد الفتاح امينة الشباب ، و النائبة ضحي عاصي ، والمحاسب ايمن الهواري الامين المساعد ،  ، واعضاء هيئة مكتب المحافظة .
ووجه "مختار"، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفيره المناخ الملائم لإعادة الفن الراقي إلى المسرح خلال فترة قصيره من حكم مصر ودعمه الكامل لإحياء التراث المصري وإعادة الثقافة ودعمها في كافة ربوع مصر .
وأشار محافظ الدقهلية، إلي أن المحافظة هي أرض الفن والثقافة علي مستوي الجمهورية وأنجبت لمصر وللعالم أعلاما في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب، أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي ، والشيخ جاد الحق ، والشيخ نصر الدين طوبار ، والنقشبندي ، وسيدة الغناء العربي ام كلثوم ، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامه ، وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية.
وأكد علي أن المسرح هو أبو الفن فمنه خرج اعلام في مجال الفن وله دور بارز في تحقيق ونشر رسالة السلم والسلام وتوعية الشباب بأهمية الحفاظ علي مقدرات الوطن وغرس روح الوطنية بداخلهم .
وأعرب " مختار " عن سعادته الغامرة لمشاركته في هذا المهرجان لاكتشاف وتكريم المواهب الشابه من أبناء الدقهلية ونسعي لان تعود المنصورة معقلا للفن والمسرح ونبع للمواهب .
كما قال " المحافظ "  بكل سعاده وحب أثمن دور حزب مستقبل وطن بالدقهلية علي تنظيم وإقامة العديد  من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمشاركة المجتمعية .
ومن جانبها قالت الفنانة " نيللي كريم " سعادتي غامرة لوجودي علي أرض الفن والإبداع والجمال مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية التي أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والثقافية والدينية .
كما قالت " نيللي كريم " خالص شكري وتقديري لمحافظ الدقهلية علي دعمه المتواصل لكافة المهرجانات الفنية من أجل إعادة إحياء الفن الراقي من ارض مدينة المنصورة واكتشاف المواهب من خلال إقامة العديد من المهرجانات المتنوعه .
ومن جهته أشار النائب " جمال عبدالظاهر  " الي أن الفضل بتواجدنا اليوم في هذا المهرجان هو لفخامة الرئيس السيسي لان مصر بعد عام 2011 و ماحدث من انفلات امني لم نكن لنستطيع القيام بأي أنشطة للمواهب .
و أكد المهندس " هشام المناوي " علي أنه لدينا كثير من المواهب و قد استمرت الاختبارات للمتسابقين علي مدار 40 يوم ، حيث تقدم أكثر من 700 متسابق في مجال ( الغناء - التمثيل - الرسم - الشعر ) معرباً عن سعادته البالغة لكون الحزب احد الاسباب لنضعهم علي اول الطريق ليصبحوا نجوم المستقبل .
و قال الفنان " ناصر المزداوي " لولا مصر ما كنت أنا ولا اصبحت فنان وسعادتي بالغة لوجودي علي أرض مصر منذ بداية مشواري الفني ، مؤكداً علي أن الشعبين المصري والليبي يربطهم رابط الأخوة والمحبة .
كما شمل الحفل تضمن تقديم العديد من الفقرات الفنية وتكريم الفائزين في مسابقة المواهب في كافة مجالات الفن التمثيل والغناء والشعر وغيرها ، وتم تقديم درع المهرجان الي كل من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والفنانة نيلي كريم علي رعايتهم ومشاركتهم هذا المهرجان .

FB_IMG_1695288333259
FB_IMG_1695288333259
FB_IMG_1695288326705
FB_IMG_1695288326705
FB_IMG_1695288322953
FB_IMG_1695288322953
FB_IMG_1695288302700
FB_IMG_1695288302700
FB_IMG_1695288289334
FB_IMG_1695288289334
FB_IMG_1695288286430
FB_IMG_1695288286430
FB_IMG_1695288282128
FB_IMG_1695288282128
FB_IMG_1695288279577
FB_IMG_1695288279577
FB_IMG_1695288282128
FB_IMG_1695288282128
FB_IMG_1695288279577
FB_IMG_1695288279577
FB_IMG_1695288275226
FB_IMG_1695288275226
FB_IMG_1695288272795
FB_IMG_1695288272795
FB_IMG_1695288270645
FB_IMG_1695288270645
FB_IMG_1695226827448
FB_IMG_1695226827448
الحفاظ على مقدرات الوطن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة على مستوى الجمهورية والثقافية نجوم المستقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

إعلان حرب.. الجيش الصيني يدخل مضيق تايوان بـ20 طائرة و7 سفن عسكرية

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

بعد وصول البصل لـ35 جنيها.. قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السلع فورًا

قرار عاجل بفتح المدارس في أول يوم دراسة لطلاب الصفوف الأولى فقط

موضوعات متعلقة

تعرف على مقترحات إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين دمياط ومحافظتى الدقهلية وبورسعيد

ترشيحاتنا

أذربيجان تنفي خرق وقف إطلاق النار بقره باغ

بلجيكا تدرس تزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16.. تفاصيل

بشرى سارة بشأن إنخفاض أسعار البصل فى مصر بعد قرار الحكومة

انفصاليو أرمينيا يتهمون أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار في كاراباخ

الأمن يلقي القبض على مسؤول حكومي مزيف.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

الميعاد يقترب .. ناسا تحاول إنقاذ العالم من اصطدام كارثي بالأرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ