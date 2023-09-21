بحضور نيللي كريم.. محافظ الدقهلية يشهد ختام فعاليات مهرجان المواهب |صور

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ختام فعاليات مهرجان المواهب في دورته الأولي وكرم الفائزين في المسابقة، تحت رعاية حزب مستقبل وطن بالدقهلية بحضور الفنانة نيللي كريم والمنتج أحمد الدسوقي والفنان ناصر المزداوي ، ونظم المهرجان المهندس هشام المناوي أمين أمانة تنمية الموارد والخدمات ، من داخل قاعة المؤتمرات بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور النائب جمال عبد الظاهر أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والأمين المساعد للحزب ، والنائب رضا الشافعي الامين المساعد للحزب ، والنائب ثروت فتح الباب امين الشئون البرلمانية ، والنائبة نسرين عمر امينة الصحة و السكان ، والنائبة شيماء نبيه أمينة المرأة ، والنائبة ولاء عبد الفتاح امينة الشباب ، و النائبة ضحي عاصي ، والمحاسب ايمن الهواري الامين المساعد ، ، واعضاء هيئة مكتب المحافظة .

ووجه "مختار"، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفيره المناخ الملائم لإعادة الفن الراقي إلى المسرح خلال فترة قصيره من حكم مصر ودعمه الكامل لإحياء التراث المصري وإعادة الثقافة ودعمها في كافة ربوع مصر .

وأشار محافظ الدقهلية، إلي أن المحافظة هي أرض الفن والثقافة علي مستوي الجمهورية وأنجبت لمصر وللعالم أعلاما في شتي المجالات الفنية والأدبية والدينية والثقافية والعلوم والطب، أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي ، والشيخ جاد الحق ، والشيخ نصر الدين طوبار ، والنقشبندي ، وسيدة الغناء العربي ام كلثوم ، وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامه ، وغيرهم الكثير من أعلام الدقهلية.

وأكد علي أن المسرح هو أبو الفن فمنه خرج اعلام في مجال الفن وله دور بارز في تحقيق ونشر رسالة السلم والسلام وتوعية الشباب بأهمية الحفاظ علي مقدرات الوطن وغرس روح الوطنية بداخلهم .

وأعرب " مختار " عن سعادته الغامرة لمشاركته في هذا المهرجان لاكتشاف وتكريم المواهب الشابه من أبناء الدقهلية ونسعي لان تعود المنصورة معقلا للفن والمسرح ونبع للمواهب .

كما قال " المحافظ " بكل سعاده وحب أثمن دور حزب مستقبل وطن بالدقهلية علي تنظيم وإقامة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمشاركة المجتمعية .

ومن جانبها قالت الفنانة " نيللي كريم " سعادتي غامرة لوجودي علي أرض الفن والإبداع والجمال مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية التي أنجبت لمصر اعلام في شتي المجالات الفنية والأدبية والثقافية والدينية .

كما قالت " نيللي كريم " خالص شكري وتقديري لمحافظ الدقهلية علي دعمه المتواصل لكافة المهرجانات الفنية من أجل إعادة إحياء الفن الراقي من ارض مدينة المنصورة واكتشاف المواهب من خلال إقامة العديد من المهرجانات المتنوعه .

ومن جهته أشار النائب " جمال عبدالظاهر " الي أن الفضل بتواجدنا اليوم في هذا المهرجان هو لفخامة الرئيس السيسي لان مصر بعد عام 2011 و ماحدث من انفلات امني لم نكن لنستطيع القيام بأي أنشطة للمواهب .

و أكد المهندس " هشام المناوي " علي أنه لدينا كثير من المواهب و قد استمرت الاختبارات للمتسابقين علي مدار 40 يوم ، حيث تقدم أكثر من 700 متسابق في مجال ( الغناء - التمثيل - الرسم - الشعر ) معرباً عن سعادته البالغة لكون الحزب احد الاسباب لنضعهم علي اول الطريق ليصبحوا نجوم المستقبل .

و قال الفنان " ناصر المزداوي " لولا مصر ما كنت أنا ولا اصبحت فنان وسعادتي بالغة لوجودي علي أرض مصر منذ بداية مشواري الفني ، مؤكداً علي أن الشعبين المصري والليبي يربطهم رابط الأخوة والمحبة .

كما شمل الحفل تضمن تقديم العديد من الفقرات الفنية وتكريم الفائزين في مسابقة المواهب في كافة مجالات الفن التمثيل والغناء والشعر وغيرها ، وتم تقديم درع المهرجان الي كل من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والفنانة نيلي كريم علي رعايتهم ومشاركتهم هذا المهرجان .

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