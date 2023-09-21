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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يُشيد بجهود لجنة تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

تابع عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك ضمن أعمال اللجنة لتقييم واختيار المشروعات المقدمة خلال الفترة من 11 سبتمبر وحتى يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر لاختيار أفضل 18 مشروعا على مستوى المحافظة، تمهيدا للمنافسة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية. 

وأكد الهجان أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي هي مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، وتستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد اللجنة التنفيذية للمبادرة، والذي ضم ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارتي الاتصالات والبيئة وممثلي المجلس القومي للمرأة بالقليوبية ومديري التخطيط العمراني والمخلفات الصلبة ومركز المعلومات والمكتب الفني. 

ووقع محافظ القليوبية على المشروعات التي تم اختيارها للمشاركة في التصفيات النهائية، حيث تم اختيار أفضل 18 مشروعا من بين العديد من المشاريع التي تقدمت وعددها 56 مشروعا، وتم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية  "3 مشروعات عن كل فئة" بفئاتها الستة المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة. 

وأشاد المحافظ بجهود وأعمال اللجنة من خلال تقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد مقابلات شخصية مع عدد من المشاركين بالمشروعات والأفكار من أبناء محافظة القليوبية، حيث يتم التقييم وفقاً لعدة معايير أهمها “المكون الأخضر ـ المكون التكنولوجي الذكي”. 

وأكد أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرة وتحقيق النتائج المستهدفة، حيث ستساهم تلك المشروعات في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن 253 مشروعا متنوعًا، وتم اختيار 22 مشروعًا مكتملاً للمواصفات، كما تم اختيار 6 مشروعات للتصفية النهائية، وهى مشروع تطوير منطقة العكرشة بمركز الخانكة في فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع إدارة وتشغيل معدات نقل التربة في فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع “إكبسني” ضمن فئة المشروعات الصغيرة "حياة كريمة"، ومشروع "27000 شجرة" ضمن فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ومشروع " دور الزراعة المتجددة" ضمن فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع تحسين مقاومة أسماك البلطي ضمن فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

وقد ثمن محافظ القليوبية جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفير هشام بدر لدعم تلك المبادرة، مؤكدا حرص المحافظة على تقديم جميع سبل الدعم الممكنة للمشاركين بها، كما دعا أبناء المحافظة إلى المشاركة بمشروعاتهم بهذه المبادرة والتى تتضمن 6 فئات وهى مشروعات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة مرتبطة بمبادرة “حياة كريمة”، وشركات ناشئة، ومشروعات المرأة وتغير المناخ والاستدامة ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح، وتتضمن معايير التقييم عددا من المحاور لاختيار مشروعات خضراء ذكية ومستدامة.

كما أكد أنه تم غلق باب التسجيل فى أول سبتمبر لتبدأ اللجنة التنفيذية فى القيام بعملها من 10 سبتمبر وحتى 21 سبتمبر لتقييم واختيار أفضل المشاريع التى تتوافر بها المعايير المؤهلة، وأهمها المعيار الأخضر والمعيار الذكى.

وأوضح الهجان أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة له، مشددا على دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة المواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة.

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