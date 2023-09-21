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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون تفويض.. ضبط 7500 كتاب داخل ورشة تجليد بالقاهرة

الورشة
الورشة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية ، تمكن رجال الأمن من ضبط 7500 نسخة كتب مختلفة داخل ورشة تجليد بدون تفويض بالمخالفة للقانون بالقاهرة.

 

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك ورشة تجليد "خدمات بعد الطباعة" - كائنة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) بتقديم خدمات ما بعد الطباعة للعديد من الكتب ، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

 

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط المذكور وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (7500 نسخة لكتب مختلفة)، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

القاهرة حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة وزارة الداخلية ورشة

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