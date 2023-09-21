ضبط تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بالقليوبية

القت مباحث القليوبية القبض على ربة منزل و5 آخرين، لاتهامهم بالقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزل الأولى بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين وجود حفرة داخل المنزل بقطر متر وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق ، وأمرت بحبس المتهمين والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالحفر، وتشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية لفحص المكان ما إذا كان خاضعا لهم من عدمه.



وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من أحد الأهالي، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر للتنقيب عن الأثار أسفل منزل مجاور لهم.



وعلى الفور انتقل فريق من قوات الامن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين قيام 6 أشخاص بينهم ربة منزل، مالكة المنزل، بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار أسفل المنزل، حيث تبين وجود حفرة داخل المنزل بقطر متر وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة بالحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.