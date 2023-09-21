رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، للوقوف على مراحل التنفيذ بمشروع "التجلي الأعظم" الجاري تنفيذه بالمدينة لتحويلها إلى قبلة عالمية للسياحة الدينية البيئية .

وفي بداية الجولة، تفقد رئيس الوزراء والوفد المرافق له، أعمال التطوير بمطار سانت كاترين الدولي، واستمع إلى شرح حول مشروعات التطوير التي تجري بالمطار، وتابع موقف الأعمال الجارية بالحقل الجوي.

وأكد رئيس الوزراء، أنه جارٍ تطوير مطار سانت كاترين بالتزامن مع تنفيذ مشروع موقع "التجلي الأعظم" لاستيعاب حركة الطيران المتوقعة، والتوسعات المستقبلية للمدينة كواجهة سياحية ودينية عالمية.

وأوضح العميد أحمد سرور، مساعد مدير إدارة المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أعمال الإنشاءات بمبنى الركاب والمباني الخدمية، والتي تتضمن إنشاء مبنى الركاب بسعة 600 راكب في الساعة، بمساحة بنائية 15 ألف متر مسطح، ويضم صالة السفر، وصالة الوصول الدولي والمحلي، وقاعة الـ VIP، هذا إلى جانب إقامة برج مراقبة بارتفاع 32 مترًا لتحقيق الرؤية لحقل الطيران، وسكنًا للعاملين به، إلى جانب سكن آخر للعاملين بالمطار لعدد 80 فردًا، و32 منشأة خدمية للمطار.

وقال: “كما يجري تنفيذ العديد من أعمال البنية التحتية من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري، والإطفاء، وشبكة نظم معلومات، وأعمال تنسيق الموقع العام، ومنطقة انتظار للحافلات والسيارات”.

وعن الأعمال الجارية بالحقل الجوي، قال العميد أحمد سرور، إن الأعمال تتضمن إنشاء ممر رئيسي بطول 3 آلاف متر، ورفع كفاءة الممر القائم بطول 2115 مترًا، وإنشاء ترماك لمواقف انتظار الطائرات لاستيعاب 8 طائرات، ليكون إجمالي سعة المطار 11 طائرة، وإنشاء طرق خدمية للمطار بأطوال 8200 متر، وتنفيذ أعمال البنية التحتية لإنارة الممرات ليصبح المطار مُجهزاً لحركة الطيران الليلية، مع إنشاء سور حول المطار بطول 5750 مترا، وجار استكمال منظومة لصرف الأمطار وحماية المطار من أخطار السيول شاملة الحقل الجوي وجميع المنشآت.



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