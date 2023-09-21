القبض على شخصين بالقاهرة لترويجهما عملات مالية مقلدة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة.

فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام طالب بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة، تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالــى 10 آلاف جنيه "مُقلدين".

واعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها، وأقر بتحصله عليها من عامل بمخبز مقيم بمحافظة الجيزة مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه"، وبحوزته مبلغ مالى "مقلد" وهاتف محمول، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.