السبت.. انقطاع المياه عن بعض مناطق شبرا لمدة 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انقطاع المياه عن مناطق شبرا الخيمة (حي شرق وغرب شبرا الخيمة)، وذلك اعتبارا من الساعة 9 من صباح يوم السبت الموافق 23/9/2023 وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم ولمدة 14 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً لقيامها بأعمال تحويل مسار خطي المياه قطر 1200 مم و800 مم طرد محطة شبرا الخيمة، لزوم أعمال توسعات الطريق الدائرى بمنطقة "أم بيومي"، وكذا أعمال الصيانة اللازمة لتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس أب على رقم 01206665125