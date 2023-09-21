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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة.. هلا السعيد تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

هلا السعيد
هلا السعيد

تألقت الفنانة هلا السعيد فى صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وظهرت هلا السعيد وهي تستعرض جمالها رشاقتها مرتدية بلوزة باللون البيج، نالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال هلا السعيد مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" بطولة مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون في العمل لأول مرة، منهم يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حمادة هلال، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التي تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح، ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.
 

 المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد زكي، ومحمد رياض، وخالد سرحان، وسلمى أبو ضيف، ودنيا عبد العزيز، ولوسي، ويسرا اللوزي، ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث مسلسل “المداح”

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر، الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

أسطورة العشق اخر اعمال الفنانة هلا السعيد الفنان خالد زكي الفنانة لوسى المداح أسطورة العشق خالد سرحان رانيا فريد شوقي غير المشروعة مسلسل المداح 3 يسرا اللوزي من كواليس

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