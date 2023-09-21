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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل دمياط تنظم ندوة توعوية للشباب عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوة للتوعية في مجال ريادة الاعمال بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة بالتنسيق مع  جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،  وذلك للمتدربين بورشتي  التبريد و التكييف والتفصيل والخياطة  بالمركز .

يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في توعية الشباب من الجنسين بأهمية العمل الحر ومكاسبه على الفرد والمجتمع ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات بالتنسيق مع كافة شركاء التنمية، لتنظيم مؤتمرات وندوات توعوية في مواقع العمل والإنتاج، وكذلك مع  الشباب للإعلاء من قيمة العمل ،وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضحت منى الأطروش مدير المديرية  ، ان الندوة تضمنت إلقاء محاضرة  حول ريادة الاعمال قدمها معتز أبو العينين من جهاز تنمية المشروعات بدمياط ، تناول خلالها الشرح للمتدربين عن كيفية عمل مشروع ناجح صغير او متوسط  للمهنة التى تم تدريبه عليها بتمويل من الجهاز ، وكيفية الحصول على قروض لتمويل هذه المشروعات وكيفية السداد .                                                            

كما أشار إلى كيفية تسويق منتجاتهم ، مؤكداً  أن الجهاز مستعد دائماً لتقديم المساعدة والنصيحة فى اى وقت للشباب الخريجين من الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وكذلك الوحدة المتنقلة .

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مديرية العمل دمياط جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ريادة الاعمال

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