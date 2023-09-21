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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف التعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 700 مليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 19960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 24079 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 8364 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 3817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 5654 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5468 نقطة.

البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة البورصة المصرية ارتفع مؤشر الشركات

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