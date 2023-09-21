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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

اوسوريو
اوسوريو

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن حيرة مدرب الزمالك أوسوريو قبل ساعات من مباراة فريقه ضد بيراميدز في أولى جولاته ولم يستقر على طريقة اللعب بسبب الغيابات التي ضربت الفريق ومن أبرز الغيابات النجم أحمد سيد زيزو.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"مصدر: أوسوريو يعاني بشدة وفي حيرة قبل مباراة بيراميدز والمدرب حتى الساعات الأخيرة لم يستقر على طريقة اللعب وتشكيلته بسبب الغيابات".

 وشهدت قائمة الزمالك غياب نجم الفريق الأول أحمد سيد زيزو، بسبب تراكم البطاقات، وأحمد فتوح بسبب الإصابة،وسيف الجزيري لأسباب فنية.


وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:
 حراسة المرمى: محمد صبحي، عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، عمر جابر، محمود علاء، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمدطارق، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، محمد أشرف "روقا"، محمد حسام "بيسو"، يوسف إبراهيم "أوباما"،سيد عبد الله "نيمار"، أحمد عبد الرحيم " إيشو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي، علي ياسر.
على الجانب الآخر، يأمل فريق بيراميدز في تحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره بمسابقة الدوري بالفوز على الزمالك.


قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد الشناوي، أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، محمود مرعي، محمد حمدي، أحمد فتحي، كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، مهند لاشين، وليد الكرتي، عبد الله السعيد، سيف جعفر،يوسف أسامة، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، فخري لاكاي، دودو الجباس.

أحمد سيد زيزو أحمد فتوح أحمد حسن الفوز على الزمالك رمضان صبحي سيد عبد الله نيمار شيكابالا عمر جابر مصطفى شلبي

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