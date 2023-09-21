"مستقبل وطن" يقيم معرضين للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمركز المنشأة بسوهاج

نظم رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، معرضين للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة عن مثيلاتها بالأسواق، الأول بمركز المنشاة والآخر بقرية البواريك التابعين لمحافظة سوهاج ويستمروا لمدة 7 أيام، وذلك تحت رعاية حزب مستقبل وطن.

وأكد عبدالغني، في بيان له اليوم، أن المعرض يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، وأيضا مواجهة الغلاء وجشع التجار، موضحا أنه تم توفير كافة المستلزمات المدرسية وجميع الاحتياجات التي يحتاجها الطلاب بالمعرض، استعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن المعرض شهد إقبال كبير من قبل المواطنين منذ اليوم الأول من افتتاحه، والذي يوفر كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية، في ظل الأسعار المخفضة التي امتاز بها فضلا عن جودة المنتجات، من حيث الأدوات المدرسية، وكتب خارجية، وشنط جلدية وملابس وغيرها، كاشفا عن حصول الطلاب الأيتام على مستوي المحافظة كل المستلزمات المدرسية بشكل مجاني دون دفع أي أموال وذلك كمساهمة منا لمساندتهم.

وذكر عبدالغني، أنه حريص طول الوقت على دعم المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجا، بتوفير ما يحتاجونه في بعض المناسبات المختلفة، وليس الاقتصار على المعارض المدرسية ، موضحا أن هناك فرحة كبيرة لدى الأطفال بإستقبال المدارس وشراء الأدوات الدراسية.

ولفت عبدالغني إلى أن تنفيذ تلك المعارض يأتي تنفيذا لرؤية القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالوقوف بجانب المواطنين وتخفيف العبء عنهم وتوفير احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية وخاصة مع دخول العام الدراسى الجديد وذلك بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى أكثر من 30 % وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر.