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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رسميًا.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي| مستند

صدى البلد

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، أن الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3491 لسنة 2023 المتضمن أن يكون الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلاً من التاريخ الميلادى الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1445 هجرياً طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وفى إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد .

وقال وزير العمل إن هذه الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.

وتقدم وزير العمل، بهذه المناسبة، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر، والأمة العربية والإسلامية، متمنياً ان يعيدها الله عز وجل بالخير واليمن والبركات.

كتاب دوري لمديريات العمل

وأصدرت الوزارة كتابا دوريا لمديريات العمل بالمحافظات مذيل بتوقيع خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ود. حنان أحمد علي مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بالوزارة، وذلك لوضع أحكامه موضع التنفيذ، ومتابعة تنفيذ هذه الإجازة بمواقع العمل والإنتاج بالمنشآت والشركات.

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