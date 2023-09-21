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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب ينيب مساعده لحضور اجتماعات المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات

صدى البلد

 

أناب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  مساعده لشئون البطولة الدكتور عبد الأول محمد لحضور اجتماعات المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات، والتي تقام علي مدار يومي الخميس والجمعة ٢١،٢٢ سبتمبر الجاري، بحضور رئيس المنطقة الخامسة الدكتورة هانم أمير وممثل عن المنظمة الدولية WADA، والأفريقية لمكافحة المنشطات، وأعضاء المنطقة الخامسة.

ومن جانبه، نقل الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير تحيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحرصة الدائم  علي دعم مجهودات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في سبيل نشر ودعم ثقافة نبذ المنشطات والتوعية بمخاطرها على الرياضيين،  التأكيد علي عمق العلاقات الطيبة بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، والمكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا.

مضيفاً حرص وزير الشباب والرياضة علي مواصلة واستمرار التنسيق الكامل بين وزارة الشباب والرياضة مع كافة المسئولين عن ملف مكافحة المنشطات سواء داخل مصر أو أفريقيا بالتعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات من أجل توفير بيئة عادلة لممارسة الرياضة النظيفة في سبيل تحقيق الهدف وهو رياضة بلا منشطات.

وزير الشباب الشباب والرياضة مكافحة المنشطات

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