بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، اليوم الخميس، إن السلطات البولندية تزود أوكرانيا في الوقت الحالي بالأسلحة المتفق عليها مسبقًا فقط، وليس هناك صفقات جديدة، وفقا لوكالة الأنباء البولندية.

وأضاف مولر: "في سياق الأسئلة المتعلقة بتوريد الأسلحة والذخائر، أستطيع أن أقول إن بولندا تسلم فقط شحنات الذخيرة والأسلحة المتفق عليها مسبقا".

ووفقا لمولر، فإن الصفقة التي تمت مع أوكرانيا في وقت سابق هي "أكبر عقد أجنبي توقعه صناعة الدفاع البولندية منذ عام 1989"، ولم يحدد المتحدث باسم الحكومة العقد الذي كان يشير إليه.

وأشار المتحدث باسم الحكومة البولندية، إلى أن مركز المساعدات الدولي استمر في العمل في بولندا، والذي يتم من خلاله تسليم إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف: "نذكركم أنه في الأشهر الأولى من الحرب، زودت بولندا أوكرانيا بالدبابات والمركبات المدرعة والطائرات والذخيرة التي كانت أساسية لمنع روسيا من مهاجمة كييف".

وفي اليوم السابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، إن بولندا لم تعد تزود أوكرانيا بأي أسلحة، لافتا إلى أن بولندا تحصل الآن على أسلحة حديثة لجيشها وقد قدمت بالفعل طلبات كبيرة.

وفي وقت سابق، سلمت بولندا للقوات المسلحة الأوكرانية طائرات من طراز ميج 29 ودبابة تي-72 و14 ليوبارد 2 وقذائف مدفعية وذخائر أخرى وأنظمة صواريخ أرض جو محمولة ومركبات جوية بدون طيار تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار.