بولندا تعلن وقف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيكي، اليوم الأربعاء، إن وارسو أوقفت عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده تعمل على تسليح نفسها.

وأضاف مورافيكي: "لم نعد ننقل أي أسلحة إلى أوكرانيا بسبب أننا نسلح أنفسنا الآن بأحدث الأسلحة.. إذا كنت لا ترغب في القتال، فيجب أن يكون لديك ما تدافع به عن نفسك”.

وأوضح رئيس وزراء بولندا: “نحن ندرك هذا المبدأ… ولهذا السبب قمنا بزيادة الطلبيات".

وفي وقت سابق، قالت بولندا، إنها هي ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى أوكرانيا بعد أمريكا وبريطانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في وارسو، سيمون شينكوفسكي فيل سيك، إن بولندا قد تقطع دعمها لأوكرانيا في صراعها مع روسيا بسبب النزاع المتزايد على الحبوب بين دولتي أوروبا الشرقية.

وردا على طلب للتعليق على قرار وارسو بتمديد الحظر الذي تفرضه على الحبوب الأوكرانية على الرغم من رفع الاتحاد الأوروبي للقيود، قال الوزير لوكالة أنباء “بي أيه بي”، إن بولندا ستكون صارمة في هذا الشأن.

وزعم شينكوفسكي فيل سيك أن رد كييف على النزاع يضر بأوكرانيا نفسها، لأنه يترك انطباعًا معينًا على الرأي العام البولندي ويؤثر على مستوى الدعم لاستمرار المساعدة العسكرية والاقتصادية.

وأضاف أنه بينما ترغب وارسو في مواصلة دعم أوكرانيا، يجب أن يكون هناك دعم شعبي.. إذا لم يكن هناك دعم لمثل هذه التصرفات من البولنديين، فسيكون من الصعب علينا مواصلة دعم أوكرانيا بنفس الطريقة التي كنا نفعلها حتى الآن”.