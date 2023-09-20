تغيير خريطة أوكرانيا .. جنرال أمريكي يصدم كييف

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إنه يتعين على أمريكا إعادة النظر في نهجها تجاه الصراع الأوكراني والاعتراف بالحدود الجديدة.

وأضاف ماكجريجور: "الروس ليسوا أشرارا، إنهم ببساطة يحاولون حماية أنفسهم من التهديد الوجودي الذي يعتقدون أننا يمكن أن نخلقه من خلال وضع صواريخنا في أوكرانيا.. لذلك نحن بحاجة إلى تهدئة الوضع وفهمه، ثم يمكننا إنهاء الصراع”.

وأكد المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية، أن “الخريطة ستتغير وسيكون هناك تبادل للأراضي”.

وأوضح الذي، أنه “ليس لواشنطن مصالح مهمة في أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماكجريجور، إن الجيش الروسي يمكنه الوصول إلى كييف إذا لزم الأمر لإنهاء الحرب.

وأشار ماكجريجور، إلى أن "القوات الروسية لديها من القوة والموارد أن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على إيقافها.. إنهم يدركون أن هذا الصراع قد لا ينتهي حتى يستولوا على أوديسا ويتقدموا نحو كييف".

وأوضح أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يسعى لتجنب تصعيد الأزمة، مما قد يؤدي إلى صدام مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي”.

وقال ماكجريجور: "يريد بوتين إنهاء الصراع بطريقة يمكن من خلالها استعادة العلاقات.. إنه يبذل قصارى جهده لتجنب الأعمال التدميرية التي من شأنها أن تجعل هذا الأمر مستحيلا. ولكننا، على العكس من ذلك”.