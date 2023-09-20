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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منع كارثة نووية.. الصين تبعث رسالة عاجلة لدول العالم بسبب حرب أوكرانيا

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

قال نائب وزير الخارجية الصيني، ما تشاوشو، اليوم الأربعاء، إنه يتعين على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء لحل الصراع في أوكرانيا.

وقال ما تشاوشو في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "الرسالة الرئيسية هي تسهيل مفاوضات السلام.. الوضع المتوتر في ساحة المعركة والمخاطر المتراكمة لانتشار الصراع كان لهما تأثير كبير على نطاق عالمي”.

وأضاف: "لقد أصبحت الأزمة الأوكرانية على ما هي عليه اليوم بسبب العديد من الأسباب المختلفة والعميقة والمعقدة”.

وشدّد على أن "الأزمة الأوكرانية طويلة المدى وواسعة النطاق ليست في مصلحة أحد".

وأوضح أنه “من المهم الالتزام بالاتجاه العام للتسوية السياسية، ومساعدة الأطراف المعنية على التوصل إلى توافق، وبدء مفاوضات السلام وإنهاء الأعمال العدائية في أقرب وقت ممكن”.

وشدد على أنه "لهذا يجب على المجتمع الدولي تهيئة الظروف والأجواء اللازمة".

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وحث نائب وزير الخارجية، على “عدم صب الزيت على نار الصراع”، مشددا على أنه "يجب علينا الحفاظ على السلامة النووية ومنع وقوع حادث نووي".

وقال ما تشاوشو: "نحن مستعدون للعمل مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأطراف المعنية لمواصلة لعب دور بناء من أجل تحقيق تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

أوكرانيا مفاوضات السلام الصين

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