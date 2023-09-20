بيان عاجل من الكرملين بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات بشأن أوكرانيا.

وحسب قناة “روسيا-1”، قال بيسكوف: "لقد بدأ سماع كلمة المفاوضات في كثير من الأحيان ردًا على الأسئلة المتكررة بشكل متزايد حول هذه المسألة. ويجيب الرئيس باستمرار، ويشرح موقف الجانب الروسي، الذي لم يتخل أبدًا عن فكرة مثل هذا المفاوضات، لكنها تنص على أنه في الوقت الحالي لا توجد أية شروط مسبقة لاستئنافها".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: “تواصل روسيا تحقيق أهدافها من خلال إجراء عملية خاصة”.

وفي وقت سابق، قال بيسكوف، إن تصريح المستشار الألماني، أولاف شولتس، حول شروط المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، يؤكد أن ألمانيا لا تدرك واقع الأمر.

وقال بيسكوف: "هذه ليست مطالب شولتس، بل ما يفكر به شولتس. هذه الأفكار تكاد تشير إلى أن الجانب الألماني لا يتفهم واقع الأمر”.

وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قال في وقت سابق، إن شرط بدء محادثات السلام بين موسكو وكييف هو انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وأضاف شولتس، في المؤتمر الفيدرالي لنقابة “فيردي” العمالية، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في ألمانيا: "الشرط هو أن يوافق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على سحب القوات.. وهذا شرط المفاوضات".