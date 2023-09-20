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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة .. سيناتور أمريكي يتعهد بمنع أي مساعدات جديدة لـ أوكرانيا

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

قال السيناتور الأمريكي، راند بول، اليوم الأربعاء، إنه يعتزم عرقلة مشروع قانون طوارئ لتمويل الحكومة الأمريكية إذا كان يتضمن أحكامًا لتحويل الأموال إلى أوكرانيا.

وحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، قال بول: "لن أعطي موافقتي على التبني السريع لأي إجراءات إنفاق من شأنها توفير أي مساعدة إضافية لأوكرانيا".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الكونجرس الأمريكي بحاجة إلى الاتفاق على تمويل الحكومة الأمريكية بحلول 30 سبتمبر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الأمريكي، جيمس فانس، إن المجمع الصناعي العسكري الأمريكي لا يستطيع  توفير الأسلحة لكل من أوكرانيا وتايوان، لذلك يجب على واشنطن اتخاذ قرار يأخذ في الاعتبار مصالحها الوطنية.

وحسب موقع “أكسيوس” الأمريكي، قال فانس: “أخشى أننا نزود أوكرانيا بالكثير من الأسلحة ولا ننتج ما يكفي”، مضيفا أن “التأخير في إمدادات الأسلحة إلى تايوان يظهر أن المجمع الصناعي الدفاعي الأمريكي لا يمكنه العمل في مسرحين للقتال”.

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وأضاف فانس: "أعتقد أننا بحاجة إلى التخلي عن أحدهما لصالح الآخر، وهو ما يصب في مصلحة أمننا القومي".

وأوضح أنه "إذا غزت الصين تايوان... فسوف تدمر الاقتصاد الأمريكي بالكامل… لأن مقدار اعتمادنا على مختلف الصناعات التايوانية، وخاصة أشباه الموصلات التايوانية، يعني أن الصين لها تأثير هائل علينا”.

أوكرانيا الحكومة الأمريكية الكونجرس

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