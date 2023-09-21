طبيبة بيطرية تكشف سر البقرة المبروكة

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشورا عن البقرة التي تصدرت تريند السوشيال ميديا والتي عرفت بالبقرة المبروكة.





وقالت سماح في منشورها إنه يجب أن نكون علي علم بأن عالم الحيوان به حالات غريبة، وحالات نادرة، مثلا عجل يتولد براسين، أو بأربع رجول أمامية أو خلفية أو من غير عيون

أو برجل واحدة واي حيوان أو طيور ممكن يكون فيه عيوب خلقية عادي جدا ولابد أن نستعين باهل الخبرة كالدكتور بيطري



وأضافت أن ما يحدث للأبقار من تضخم يكون احيانا بسبب بلع الاجسام المعدنيه مثل مسمار او ابرة او سلك واي شئ حاد لان الماشية بتاكل بطريقة التلويش وهذه الأشياء ممكن توصل للقلب وتخترقه وتسبب تجمع صديدي حول القلب وتعمل رشح في منطقة اللبة لدرجة انها ممكن تعمل خراج حولين القلب ويظهر بالحجم دا وبيتم التعرف عليه باستخدام جهاز كشف المعادن وطبعا بيتم المتابعه وأخذ القرار أما علاج او دبح وايضا هل اعدام ام اكل اللحم بمعرفة المختص



وأكدت سماح يجب أن تكون أنت كمرب تبلع الحيوان مغناطيس بشكل متكرر للحماية من هذه الحالات كما يمكن أن يكون نقص البروتين في الدم نتيجة للتغذية السيئة الفقيرة ونقص البروتين في العلف وتأثر الكبد فلا بد نضبط البروتين في العلف بطرق متعددة واستخدام إضافات علف غنية بالبروتينات والفيتامينات ورافعات المناعة، ممكن الإصابة بطفيليات الدم لأنها ممكن تسبب التهابا رئويا شديدا جدا ورشحويتكون مياه كثير على الرئة ومنها البابيزيا والثيليريا ولابد التخلص من طفيليات الدم بالرش الدائم للقراد والحشرات للحيوان ولمكان التربية لأنهم ناقلات المرض والتطهير الدائم وحقن اميزول أو مضاد طفيليات مرتين سنويا قبل الصيف وبعد الصيف ممكن عدوى الكلوستريديا البكتيرية ممكن كدمات بهذه المنطقة لو التربية بأماكن سيئة بها مطبات أو حجارة ممكن الجلد العقدي ولابد متابعة علي التحصين دائما.



