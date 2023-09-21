عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيبة بيطرية تكشف سر البقرة المبروكة

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشورا عن  البقرة التي تصدرت تريند السوشيال ميديا والتي عرفت بالبقرة المبروكة.


 

وقالت سماح في منشورها إنه يجب أن نكون علي علم بأن عالم الحيوان به حالات غريبة، وحالات نادرة، مثلا عجل يتولد براسين، أو بأربع رجول أمامية أو خلفية أو من غير عيون 
أو برجل واحدة واي حيوان أو طيور ممكن يكون فيه عيوب  خلقية عادي جدا ولابد أن نستعين باهل الخبرة كالدكتور بيطري 
 

وأضافت أن ما يحدث للأبقار من تضخم يكون احيانا بسبب بلع الاجسام المعدنيه  مثل مسمار او ابرة او سلك واي شئ حاد لان الماشية بتاكل بطريقة التلويش  وهذه الأشياء  ممكن توصل للقلب وتخترقه وتسبب تجمع صديدي حول القلب وتعمل رشح في منطقة اللبة لدرجة انها ممكن تعمل خراج حولين القلب ويظهر بالحجم دا وبيتم التعرف عليه باستخدام جهاز كشف المعادن وطبعا بيتم المتابعه وأخذ القرار أما علاج او دبح وايضا هل اعدام ام اكل اللحم بمعرفة المختص  
 

وأكدت سماح يجب أن تكون أنت كمرب تبلع الحيوان مغناطيس بشكل متكرر للحماية من هذه الحالات كما يمكن أن يكون نقص البروتين في الدم نتيجة للتغذية السيئة الفقيرة ونقص البروتين في العلف وتأثر الكبد فلا بد نضبط البروتين في العلف بطرق متعددة واستخدام إضافات علف غنية بالبروتينات والفيتامينات ورافعات المناعة، ممكن الإصابة بطفيليات الدم لأنها ممكن تسبب التهابا رئويا شديدا جدا ورشحويتكون مياه كثير على الرئة ومنها البابيزيا والثيليريا ولابد التخلص من طفيليات الدم بالرش الدائم للقراد والحشرات للحيوان ولمكان التربية لأنهم ناقلات المرض والتطهير الدائم وحقن اميزول أو مضاد طفيليات مرتين سنويا قبل الصيف وبعد الصيف ممكن عدوى الكلوستريديا البكتيرية ممكن كدمات بهذه المنطقة لو التربية بأماكن سيئة بها مطبات أو حجارة ممكن الجلد العقدي ولابد متابعة علي التحصين دائما.

 

البقرة المبروكة الدكتورة سماح نوح طبيبة بيطرية أكل اللحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية علي السرير برضاها

تحقيق ضد زالوجني.. استجواب قائد الجيش الأوكراني بسبب فقدان منطقتي خيرسون وزابوريجيا

لأول مرة .. المستشار الألماني يدلي بتصريحات حادة عن بوتين

400 جنيه.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رئيس الوزراء يتفقد مشروع محطة تحلية مياه البحر بطابا

مشاركة روسيا في الملف.. أبو الغيط يبحث مع لافروف تطورات القضية الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

علا غانم تستعرض جمالها بلوك جديد

طبيبة بيطرية تكشف سر البقرة المبروكة

انطوائي أم اجتماعي؟.. ما تراه أولا في صورة الوهم البصري يكشف لك

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ