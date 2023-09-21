قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. بيراميدز يفاجئ لاعبيه بهذا القرار

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن إدارة نادي بيراميدز رصدت مكافآت استثنائية للفوز على الزمالك في مباراة اليوم.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على مواجهة “فيس بوك”:" مصدر داخل بيراميدز: مكافآت خاصة ومضاعفة للاعبين حال الفوز على الزمالك بهدف تحفيزهم".

أحمد حسن عبر صفحته على موقع فيس بوك

ويحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره بيراميدز، اليوم الخميس، في تمام السابعة مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ويستهدف فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة المفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، السبت الماضي، في ذهاب دور ال32 بمسابقة الكونفدرالية.

على الجانب الآخر، يأمل فريق بيراميدز في تحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره بمسابقة الدوري بالفوز على الزمالك.