الجيش الروسي يستهدف مواقع استخبارات أوكرانية ويقضي على 600 شخص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها استهدفت مواقع للصناعة العسكرية الأوكرانية ومراكز للاستخبارات اللاسلكية تابعة للجيش الأوكراني.



وقالت الدفاع الروسية في بيان لها نقلته روسيا اليوم: "نفذت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، وطائرات بدون طيار قتالية، لمنشآت الصناعة العسكرية ومراكز الاستخبارات اللاسلكية وتدريب المجموعات التخريبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وحسب تقرير الدفاع الروسية، فقد بلغت الخسائر البشرية للجيش الأوكراني خلال امس نحو 600 جندي.