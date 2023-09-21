رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "دهب - نويبع"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات الخدمية، يرافقه كل من: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محرم هلال، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.

وتابع رئيس الوزراء سير العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق دهب-نويبع بطول 77 كم، حيث أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن التطوير يتم في المسافة من كم 25 حتى كم 50 بطول 25 كم كمرحلة اولى، مضيفاً أنه تم تطوير المسافـــة من كم صفر (كمين دهب) حتى كــم 25 بطول 25 كــم مرحلة ثانية، كما يجرى الانتهاء من العمل فى المسافة مــن كم 47 الــى كم 70 فى اتجاه نويبع بطول 27 كم مرحلة ثالثة، مشيراً إلى أن الطريق بعرض 9 م ، ويوجد مسافة 22 كم مزدوجة بالطريق.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق، حيث تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتطوير الطريق لتسهيل حركة مرور الشاحنات والبضائع من وإلى ميناء نويبع، والحركة السياحية للحجاج، وتأمين الطريق من الحوادث وربط السياحة بين مدينه شرم الشيخ ودهب.