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تعليم

بدء برنامج التدريب المكثف بـ تمريض جامعة الفيوم | صور

الدكتور عرفه صبرى
الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس جامعة الفيوم اثناء الزيارة

استقبل  الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على كلية التمريض، أعضاء لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات لكلية التمريض، والتي تشكلت من  الدكتور ناهد فكري حسن  عميد كلية التمريض جامعة دمياط، والدكتور جيهان محمد أحمد مصطفى الأستاذ بجامعة حلوان، والدكتور صفاء محمد عبد الرحمن عميد كلية التمريض جامعة  المنيا.

 

حضر اللقاء وكلاء كلية التمريض بجامعة الفيوم أ.د شربات ثابت القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأ.د سلوة عطية القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د أمل إبراهيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣م.

صرَّح أ.د عرفة صبري حسن أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على الإمكانات المادية والبشرية للبدء في البرنامج المكثف للتمريض.

وأضاف  أنه خلال الزيارة قامت اللجنة بعمل جولة تفقدية لمعامل الباطنة والجراحة والأطفال وصحة الأم والرضيع، بالإضافة إلى المدرجات وقاعات المحاضرات والتدريس والمكتبة، وإجراء عمليات التقييم طبقًا لعدد من المحاور، منها الأعداد الاجمالية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والأمن والسلامة والساعات الدراسية والتدريبية والتجهيزات المتاحة والعمالة وإجراءات الصيانة.

 

 

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