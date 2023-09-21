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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي رجل اللحظات الحرجة ويستحق ولاية أخرى

المهندس هشام علما
المهندس هشام علما

أصدر المهندس هشام علما، عضو هيئة مكتب الأمانة العامة المركزية لشؤون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن، بيانًا بشأن الانتخابات الرئاسية وأنها بمثابة أساس متين يؤسس حياة سياسية تليق بالجمهورية الجديدة وبالشعب المصري العظيم الذي قاد ثورتين في سبيل الحرية والكرامة.

 

وأشاد هشام علما بالنجاح الذي حققته تجربة الحوار الوطني لكونه سبيل واقعي تحتمله الطاولة السياسية المصرية، ويمكن تطبيقه بمرحلية ومستهدفات وقتية واضحة لضمان تنفيذه وجني ثماره على المستوى القصير والمتوسط والبعيد.

 

وأشار هشام علما في بيانه بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى قوة وعزم رجال مصر المخلصين التي ظهرت منذ تولي المشير عبد الفتاح السيسي الحكم والتي كانت مهمة ثقيلة في عام 2014، وأن هذه المهمة كانت واحدة من بين المهمات الاستثنائية التي تُظهِر قوة وعزم الرجال في اللحظات الحرجة، ولكن بفضل الله تعالى، وقوة إرادته، وعزم ودعم شعب مصر العظيم، نجح الرئيس في تحقيق إنجازات تاريخية في وقت قياسي.

الانتخابات الرئاسية الجمهورية الجديدة الحوار الوطني السيسي المهندس هشام علما

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