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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم تكرم 100 متفوق من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم اثناء التكريم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات احتفالية جامعة الفيوم بتكريم المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس والإداريين، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م والذي نظمته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالتعاون مع نادي أعضاء هيئة التدريس "اللجنة الاجتماعية" واللجنة الرياضية واللجنة النقابية للعاملين بالجامعة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السابق، والسادة عمداء الكليات والأستاذ الدكتور نور الرمادي رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، والأستاذ أشرف الغندقلي القائم بأعمال أمين عام الجامعة، والأستاذ عمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ورئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية، والأستاذة هالة السويفي مدير عام العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ عبد الناصر بكري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٩/٢١ بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى القبة.

في مستهل كلمته هنأ ا. د ياسر مجدي حتاته أولياء الأمور على تكليل جهودهم بتفوق أبنائهم وتميزهم في المراحل الدراسية المختلفة، كما وجه رئيس الجامعة كلمة للطلاب المكرمين بأن هذا التفوق لم يتم بجهودهم فقط، وإنما بدعم أولياء أمورهم من خلال توفير الجو الملائم لهم لتحقيق تلك النجاحات.

كما ناشد  أولياء الأمور بعدم التدخل في اختيار مستقبل أبنائهم، وأن يمنحوهم المساحة الكافية لتحديد مصيرهم العملي.

كما أكد أ. د نور الرمادي أن هذا اليوم يعد يوم جني الثمار وتكليل الجهود، مقدمًا التهاني للجميع على التفوق والنجاح، وأكد أن جامعة الفيوم دائمًا ما تفتخر بأبنائها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في إخراج جيل متميز ومتفوق دراسياََ وعمليًا.

وأشار ا. أشرف الغندقلي إلى أن الجامعة تعتز بتنظيم هذه الاحتفالية إسهامًا في توطيد اواصر الألفة بين منتسبيها، والعمل كأسرة واحدة تتشارك في جميع أفراحها.

كما توجه بالتهنئة إلى السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة الإداريين بالجامعة على تفوق أبنائهم متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة والسادة النواب بتكريم ١٠٠ من المتفوقين في الشهادات العامة (الجامعية والثانوية والإعدادية) وإهدائهم شهادات تقدير ومكافآت مالية.

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