الحرارة تجلب الأمل لصناع المظلات اليدوية في طوكيو

تعتبر صناعة المظلات اليدوية من التراث الثقافي لليابان، ولكنها تواجه منافسة شديدة من المنتجات البلاستيكية الرخيصة التي تستوردها البلاد من الصين ودول أخرى.

ومع ذلك، فإن أحد محلات المظلات اليدوية في طوكيو، وهو “كوميا شوتن”، استطاع أن يتغلب على الصعاب ويزدهر بفضل الطلب المتزايد على المظلات كوسيلة للحماية من حرارة الصيف التي تزداد سنة بعد أخرى.

تاريخ “كوميا شوتن”

بدأ صاحب المحل، هيرويوكي كوميا، هذه الأعمال قبل 93 عامًا. وكان يوجد قرابة 70 محلاً تبيع المظلات اليدوية في نيهونباشي، وهي منطقة كانت قلب طوكيو القديمة. والآن لم يبق سوى كوميا شوتن وعدد قليل من المحلات في المدينة بأكملها. يستخدم كوميا شوتن أقمشة عالية الجودة مصنوعة في اليابان. وتصنع المظلات يدويًا من قبل حرفيين داخل المحل باستخدام تقنيات تستخدم منذ عصر ميجي. حسبما ذكر موقع "أخبار اليابان".

التحديات والفرص

بلغت أعمال كوميا شوتن ذروتها في أواخر الستينيات من القرن الماضي عندما بدأت منتجات أرخص تغزو السوق من دول آسيوية أخرى. وخرج العديد من المصنعين اليابانيين من الأعمال وكاد كوميا شوتن أن يفقد مكانته أيضًا.

وقال صاحب المتجر، “تستطيع شراء مظلات بلاستيكية بـ 500 ين أو 100 ين…نحن نبيع مظلاتنا بـ 20 ألف ين…لم نستطع المنافسة…ومع ذلك، فإن الأسرة وجدت فجوة في السوق في صنع "مظلات فاخرة"، وبناء موقع إلكتروني وحضور على وسائل التواصل الاجتماعي يبرز مهاراتهم…ارتفعت مبيعاتهم خلال السنوات العشر الماضية، خاصة للمظلات التي تستخدم لحجب أشعة الشمس…إنه صيف حار، ربما بسبب الاحتباس الحراري والمزيد من الناس يستخدمون المظلات للبقاء باردين”.

وأضاف أنه يلاحظ زيادة في الطلب من قبل الرجال أيضًا، الذين يرغبون في حماية بشرتهم من أضرار الشمس.

وتعتبر صناعة المظلات اليدوية في طوكيو مثالًا على كيفية تكيف الحرف التقليدية مع التغيرات الاجتماعية والبيئية. وقد حصلت مظلات "كوميا شوتن" على اعتراف رسمي كحرفة تقليدية من حكومة طوكيو في عام 2018. ويأمل كوميا أن يستمر تراثه لسنوات عديدة قادمة.