عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار حاسم في الزمالك بخصم 200 ألف جنيه من مستحقات مدافع الفريق

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن  خصم ٢٠٠ ألف جنيه من مستحقات حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض بعدما رفض اللاعب الحضور مع الفريق لملعب الدفاع الجوي لخوض مباراة بيراميدز،  معترضا على قرار خروجه من قائمة الزمالك  لخوض اللقاء المقرر له في السابعة مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

واكد المصدر أنه في حالة عدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني سوف يتم اتخاذ قرارات حاسمه علي اللاعبين وانه سيتم تطبيق اللائحة وتوقيع عقوبة مالية وفنية من أجل الالتزام داخل الفريق. 

وشدد المصدر أن اللاعب غضب بسبب قرار أوسوريو المدير الفني للفريق باستبعاده وخروجه من قائمة مباراة اليوم ورفض الحضور مع الفريق مما تسبب في غضب المدير الفني والجهاز الفني.

و يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو"  - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني   ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا  ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي  ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

شكري: الوضع في ليبيا مأساوي.. ومستمرون في دعم المنكوبين

20 دقيقة.. لا أهداف وبيراميدز الأخطر على مرمى الزمالك

التوصل لاتفاق خلال أسبوع..مصر تبعث برسالة عاجلة لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة

خالد الجندي: بعض الناس عاوزين المشاريع القومية تقف عشان تاكل دون مسئولية

بكري: لن نتسامح مع من وضع يده في يد جماعة الإخوان الإرهابية

ليه البصل يوصل 30 جنيه .. رسالة قوية من مصطفى بكري للتجار المستغلين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ