قرار حاسم في الزمالك بخصم 200 ألف جنيه من مستحقات مدافع الفريق

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خصم ٢٠٠ ألف جنيه من مستحقات حسام عبدالمجيد مدافع الأبيض بعدما رفض اللاعب الحضور مع الفريق لملعب الدفاع الجوي لخوض مباراة بيراميدز، معترضا على قرار خروجه من قائمة الزمالك لخوض اللقاء المقرر له في السابعة مساء اليوم في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

واكد المصدر أنه في حالة عدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني سوف يتم اتخاذ قرارات حاسمه علي اللاعبين وانه سيتم تطبيق اللائحة وتوقيع عقوبة مالية وفنية من أجل الالتزام داخل الفريق.

وشدد المصدر أن اللاعب غضب بسبب قرار أوسوريو المدير الفني للفريق باستبعاده وخروجه من قائمة مباراة اليوم ورفض الحضور مع الفريق مما تسبب في غضب المدير الفني والجهاز الفني.

و يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - عمرو السيسي - عمر جابر

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم" إيشو" - ناصر منسي - سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد و محمد عبد الغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "اوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.