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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يكشف موقف الولايات المتحدة من الصين حال هزيمة روسيا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، أن انتصار أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، يمنح الولايات المتحدة فرصة التركيز مع الصين.

وأضاف ستولتنبرج أنه "إذا كانت الولايات المتحدة قلقة بشأن الصين، فمن الضروري ضمان انتصار أوكرانيا"، وفقا لما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وفي وقت سابق، قال ستولتنبرج إن أوكرانيا لا يمكنها الانضمام إلى الحلف أثناء الأعمال العدائية.

وأوضح خلال فعالية أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة  للأمم المتحدة أنه: "من الواضح أن الحرب النشطة تجعل من المستحيل دعوتهم اليوم أو غدا.. أصبحت أوكرانيا الآن أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى".

الناتو هزيمة روسيا حلف شمال الأطلسي ستولتنبرج

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