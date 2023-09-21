زد 2007 يكتسح الداخلية بأربعة أهداف دون رد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 علي فريق الداخلية بنتيجة 0/4 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الجمهورية .
أحرز أهداف الفوز لفريق زد كل من :
عمر وليد هدف .
فاضل محمد هدف.
ياسين خالد هدف .
شهاب طاهر هدف .
وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني علي الأداء الجيد والفوز اليوم .
الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 👇
المدير الفنى ك/جيدو هوفمان
مدرب عام ك/ طه فؤاد طه
مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز
مدرب حراس ك/ خالد سامي
اخصائي د/ محمد حسام الدين
أداري ك/ عمرو كرم
مدرب أحمال ك /مصطفى محمد
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ حسن عمران.