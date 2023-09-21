عضو النواب السابق: المصريون في الخارج لديهم شعور بتغير الدولة للأفضل

أكد المستشار محمد سليم، عضو مجلس النواب السابق، أن المصريين في الخارج لديهم شعور بأن الدولة المصرية تغيرت نحو الأفضل، مشيرا إلى أن كل دول العالم تعاني من ظروف اقتصادية صعبة.

وقال محمد سليم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الجاليات المصرية بالخارج لديهم وعي كامل بكل الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي.

وتابع عضو مجلس النواب السابق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود مسيرة تنمية كبيرة في مصر، مؤكدا أن المواطن المصرى يقدر ما يقدمه الرئيس للدولة لتوفير حياة كريمة للمصريين.



القيادة السياسية

وأشار محمد سليم إلى أن مصر مرت بالعديد من الظروف الصعبة خلال السنوات الماضية، ولديها القدرة بتكاتف أولادها الشرفاء مع القيادة السياسية على تخطي هذه الأزمات.