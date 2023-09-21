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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يهدد أذربيجان بسبب التوتر في ناجورنو كاراباخ

رئيس الدبلوماسية
رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل

أكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنه من الممكن فرض إجراءات ضد أذربيجان إذا تفاقم الوضع في قره باج.

وأشار "بوريل" إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ التدابير المناسبة ضد أذربيجان إذا تدهور الوضع فيما يتعلق بحقوق سكان ناغورنو كاراباخ، وأشار بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن "أذربيجان مسؤولة عن احترام حقوق الأرمن في كاراباخ وضمان أمنهم، بما في ذلك الحق في العيش في منازلهم دون التعرض للتهديد أو التمييز".

وشدد بوريل على أنه في حالة التهجير القسري للمدنيين، فسوف يتبع ذلك رد حاسم من الاتحاد الأوروبي.

وأشار الدبلوماسي إلى أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تدهور الوضع أكثر".

وفي وقت سابق، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات على أذربيجان بسبب أعمالها العسكرية في ناغورنو كاراباخ.

الاتحاد الأوروبي التوتر في ناجورنو كاراباخ اذربيجان جوزيب بوريل

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