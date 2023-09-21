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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق المؤتمر الدولي السادس للآفاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية بمدينة الغردقة غدا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ينطلق بمدينة الغردقة، غدا الجمعة، المؤتمر الدولي السادس للافاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية  (ICNHBAS 2023) خلال الفترة من 22-25 سبتمبر 2023،  والذى تنظمه كلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط،  برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وأوضح الدكتور علاء جاد الكريم محمود، عثمان، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر الدولي السادس للافاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية، واحد من أهم المؤتمرات الدولية الرائدة التى تعقد بمدينة الغردقة،  لتقديم البحوث الأساسية والجديدة في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية، مشيرا إلى أن رسالة المؤتمر تهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلية العلوم جامعة الأزهر (فرع أسيوط) ومختلف الجامعات و المراكز البحثية (كجهات علمية)، والجهات الصناعية والإستثمارية (كجهات تمويل) من داخل مصر و خارجها، لتحقيق الاستفادة القصوى للموارد البشرية في هذه الجهات.  

وأشار عميد كلية العلوم إلى أن المؤتمر سجل  فى دورته الحالية حتى الآن وقبل شهر من انطلاقة مشاركة أكثر من 200 باحث يمثلون أحدث الاتجاهات البحثية فى مجال العلوم الأساسية والتطبيقية حول العالم، ويقدم المؤتمر من خلال هذه البحوث رؤية تطويرية لدور الكليات والجامعات في تفعيل مسيرة البحث العلمي ليتجاوز العقبات، وعرض التطورات وتقديم الحلول والمقترحات، محتكمين إلى الباحثين وتصوراتهم في تطوير هذه الرؤية وتحليلها وترجمتها إلى واقع ملموس.

وأكد عميد الكلية، ان مؤتمر هذا العام يشهد اضافة محور جديد لأول مرة وهو محور دور العلماء العرب و المسلمين فى العلوم الأساسية، حيث إن عددا كبيرا من الباحثين الأجانب سيشاركون بالمؤتمر وسيكون من الرائع عرض هذا الدور الهام للعلماء المسلمين فى العلوم الأساسية على شكل أوراق بحثية أو محاضرات تعريفية أثناء المؤتمر، بالاضافة إلى عقد عدد من ورش العمل المتخصصة على هامش المؤتمر، تتناول التنمية المستدامة والتغيرات المناخية وإعادة التدوير وغيرها من الورش بمحاور المؤتمر المختلفة.

وأضاف جاد الكريم، انه يتم السعي من خلال المؤتمر الدولي السادس للافاق الجديدة فى العلوم الأساسية والتطبيقية (ICNHBAS 2023)، إلى مراجعة أولويات البحث العلمي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 ، والمساهمة في تحقيق اهداف هذه الاستراتيجية في مختلف مجالات التنمية بشكل عام وفي الابتكار والمعرفة والبحث العلمي على وجه الخصوص.

البحر الأحمر اخبار محافظات العلوم الأساسية كلية العلوم جامعة الأزهر

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