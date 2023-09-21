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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فيديو يفضح واقعة إلقاء الكتب المدرسية الجديدة على رصيف مدرسة ببورسعيد|والتعليم تتحرك

الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، بعد تداول فيديو من أمام مدرسة الشهيد أسامة الشربيني بمحافظة بورسعيد ، يرصد التعامل بشكل سيئ ومهين مع الكتب المدرسية الخاصة بـ العام الدراسي الجديد .

حيث أظهر الفيديو عملية تسليم كتب قيل انها تخص العام الدراسي الجديد ، عن طريق "رميها " على الرصيف من أعلى سيارة نقل تقف أمام بوابة المدرسة المذكورة.

أول رد من التربية والتعليم على الفيديو المتداول 

من جانبها أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد ، بيانا رسمياً عاجلاً أكدت خلاله أنه بشأن ما ورد من سلوكيات فردية من بعض الأشخاص العاملين في التعامل مع الكتب المدرسية ، واستقبالها داخل مدرسة أسامة الشربيني المعتمدة ، فقد تقرر إحالة كل من تسبب في ذلك سواء من المدرسة أومن إدارة المخازن بالمركزية ، أو من إدارة جنوب بورسعيد التعليمية للتحقيق العاجل

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس

جدير بالذكر أنه أنه باقي من الزمن أسبوع على موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 في المدارس الحكومية والرسمية والقومية واليابانية والخاصة الموجودة في مختلف أنحاء الجمهورية .

وشددت وزارة التربية والتعليم الفني ، على إلتزامها بـ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يوم 30 سبتمبر الجاري بدون أي تأجيل ، طبقاً لما تم إعلانه في بيان رسمي من الوزارة بشأن تفاصيل الخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إستمرار الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد من يوم 30 سبتمبر 2023 حتى يوم الخميس 25  يناير 2024 ، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

 

الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل
الفيديو المثير للجدل
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