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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون بمرسى علم بالبحر الأحمر

مهرجان يوم السياحة
مهرجان يوم السياحة العالمي

تحت رعاية وزارات السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والثقافة ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، والشباب والرياضة، إنطلق، اليوم، كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والذي ينظمه شركة أوستراكا للفنون وتستمر فعالياته حتى ٢٧ سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق ٢٧ سبتمبر من كل عام.

ويشارك في الكرنفال 50 فنانًا لهم بصمات قوية في عالم الفن التشكيلي من 22 دولة أجنبية وعربية، بالإضافة إلى نخبة من فناني مصر.

كما ستستضيف مدينة الأقصر جانب  من فعاليات الكرنفال، حيث سيتم تنظيم جولات سياحية للفنانين المشاركين في هذا الحدث لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمدينة الأقصر والتي من شأنها أن تساهم في الترويج السياحي لمصر من خلال قيام هؤلاء الفنانين بنشر صورهم خلال هذه الزيارات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي مما يشجع متابعيهم على زيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

ويشهد الكرنفال أيضاً ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير، ونحت وتشكيل مجسمات.

ومن المقرر أن يُقام يوم 27 سبتمبر الجاري حفل ختام الكرنفال والذي ستتضمن فعالياته إقامة معرض لفنون الميكس ميديا لعرض أعمال الفنانين المشاركين في الكرنفال وتكريمهم، كما ستقدم أوركسترا الشباب والرياضة عرضاً موسيقياً.
 

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كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون مرسى علم السياحة والاثار الاحتفال بيوم السياحه العالمى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الشباب والرياضة

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