قريبا .. أحد أفضل مطارات العالم يلغي جوازات السفر

من المقرر أن يصبح السفر عبر أحد أفضل المطارات في العالم أكثر سلاسة في العام المقبل، حيث قال المسؤولون إنه اعتبارًا من عام 2024، سيقدم مطار شانجي في سنغافورة تصريحًا آليًا للسفر، والذي سيسمح للمسافرين بمغادرة الدولة المدينة بدون جوازات سفر.

أعلنت وزيرة الاتصالات في سنغافورة، جوزفين تيو، خلال جلسة برلمانية، والتي تم خلالها إقرار العديد من التغييرات على قانون الهجرة في البلاد، أن “سنغافورة ستكون واحدة من الدول القليلة الأولى في العالم التي تقدم نظامًا آليًا لتخليص السفر بدون جواز سفر”.

وأضافت: “التكنولوجيا البيومترية، إلى جانب برامج التعرف على الوجه، قيد الاستخدام بالفعل إلى حد ما في مطار شانجي في الممرات الآلية عند نقاط تفتيش الهجرة”.

وقالت تيو، إن “التغييرات ستقلل من حاجة الركاب إلى تقديم وثائق سفرهم بشكل متكرر عند نقاط الاتصال وتسمح بمعالجة أكثر سلاسة وملاءمة”.

وسيتم استخدام القياسات الحيوية لإنشاء “رمز مصادقة واحد” سيتم استخدامه في نقاط اتصال آلية مختلفة، بدءًا من تسليم الحقائب إلى تخليص السفر والصعود إلى الطائرة، مما يلغي الحاجة إلى وثائق السفر المادية مثل بطاقات الصعود إلى الطائرة وجوازات السفر.