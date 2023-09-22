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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

صدى البلد

نشر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقًا منشورًا على صفحته الشخصية بالفيسبوك عن متابعة الأخبار قبل النوم .

 

 وقال الناظر: "اسمع جيدا إجابتي كطبيب علي السؤال التالي: ماذا يحدث لجسم الإنسان إذا لم يتابع ليلاً الأخبار وما يُنشر من أحداث وحكايات علي صفحات التواصل قبل النوم مباشرة ؟ 

أولاً: نوم هادئ بدون أحلام مزعجة وكوابيس

 ثانياً: نوم مستمر بدون قلق واستيقاظ متكرر 

ثالثاً: انتظام ضربات القلب 

رابعًا: مستوي ضغط دم منضبط

خامساً: استيقاظ صباحاً علي نشاط وحيوية وتفاؤل

سادساً: يؤخر من شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد المبكرة ويقلل من تساقط الشعر

الدكتور هاني الناظر السوشيال ميديا أمراض الجلدية انتظام ضربات القلب ضربات القلب ظهور التجاعيد المبكرة ظهور التجاعيد التجاعيد المبكرة

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