البيت الأبيض: مستعدون لتزويد أوكرانيا بقدرات كبيرة للدفاع الجوي

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لن يزود أوكرانيا بصواريخ "أتاكمز” بعيدة المدي في المرحلة الراهنة.

وأوضح البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بقدرات كبيرة للدفاع الجوي”.

من جانبه، كشفت وكالة “رويترز” للأنباء، أن الرئيس جو بايدن بصدد الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل أنظمة دفاع جوي.

وفي وقت سابق من اليوم، رحب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مبنى الكابيتول الأمريكي ودافع عن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ماكونيل: “الدعم الأمريكي لأوكرانيا ليس صدقة… إنه استثمار في مصالحنا المباشرة”، مضيفا أن "إضعاف القوة العسكرية الروسية يساعد في ردع خصمنا الاستراتيجي الرئيسي، الصين”.

وقال السيناتور عن الحزب الجمهوري، خلال زيارة زيلينسكي، إنه “سعيد لأن زملائنا حصلوا على فرصة للاستماع إليه بشكل مباشر وطرح أسئلة حول حالة الهجوم المضاد في أوكرانيا”.