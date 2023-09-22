رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجدل وذلك بنشرهم لمجموعة صور يدّعي ناشروها أنها تعد للأمواج العاتية والتي قد ضربت مدينة درنة الليبية وذلك بعد انهيار سدّي المدينة وذلك تحت ضغط سقوط الأمطار الغزيرة والتي قد حملتها العاصفة دانيال وذلك في 10 سبتمبر إلا أنّ تلك الصور تعد ليست حقيقيّة بل في المقابل هي مولّدة وذلك بواسطة الذكاء الاصطناعيّ.

وقد يضم المنشور ثلاث صور قد تبدو فيها الأمواج عاتية وهي تبتلع المباني.. وقد علّق ناشرو تلك الصور وذلك بالقول إن تلك الصور للحظة وصول المياه إلى درنة وذلك بعد انهيار السد.

على الجانب الآخر حصدت المنشورات عشرت من التفاعلات وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام على الفيضانات الناجمة عن انهيار سدّين في درنة شرق ليبيا وذلك تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي قد حملتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر وقد أدّت إلى وفاة ما يقرب من 3338 شخصاً وذلك فقاً لآخر حصيلة رسميّة موقتة.