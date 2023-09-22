رمضان السيد يتحدث عن إصابة عمر معوض ومواجهات الأهلي والزمالك

أكد رمضان السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن عمر سيد معوض جناح فريق شباب الأهلي مواليد 2006، تلقى عرضا صباح الأربعاء من ريال بيتيس، ولكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبلها يوم الثلاثاء، مؤكدا بأنه يثق في عودته بشكل أفضل بعد إجراء الجراحة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نرتب لإجراء جراحة الرباط الصليبي خارج مصر، مع النادي الأهلي، وهو لاعب دولي شاب وسيعود بشكل أسرع وتوقيت أقل لأنه لازال صغير في السن، وكان يلعب مع الأهلي أمام سموحة في دوري 2005، وكان التحام قوي وركبته (لفت) وبعدها تعرض للإصابة".

وأضاف: "ذهبنا للدكتور أحمد عبدالعزيز وقام بتشخيص الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وابلغنا في البداية بنسبة 80% أنها صليبي، وقمنا بعدها بإجراء أشعة وتأكدنا من الإصابة".

وتطرق رمضان السيد للحديث عن عودة الجمهور، وقال: "الكرة بدون جماهير (ملهاش لازمة)، ومباريات فرق الشركات لا يحضرها سوى30 فرد فقط، وهو أعضاء مجالس الإدارات فقط، وبصراحة (هذه ليست كرة قدم)، لأن الجمهور يخلق دوافع كبيرة للاعبين".

وواصل: "قرار وجود 30 ألف مشجع في مواجهات الأهلي والزمالك الإفريقية قرار إيجابي، وأتمنى أن يكون نفس العدد في مواجهات الدوري المصري خلال الموسم الحالي، الكرة بدون جمهور صعبة للغاية، ولابد أن يكون هناك حلول جذرية لهذه المعضلة قريبًا".

وأكمل: "لابد أن يكون حلول لوجود الأندية الشعبية في ظل الإمكانيات المالية الكبيرة، لو استمرينا على هذا المنوال سيحدث اندثار للأندية الجماهيرية الكبيرة في مصر، ووجود الجماهير في المباريات والاحتفالات شئ رائع، والهدف يكون (طعمه مختلف) في وجود الجمهور".

وحول مواجهة الأهلي والمصري، قال: "أي فريق يواجه الأهلي بعد خسارته في أي مباراة يواجه صعوبات كبيرة، لأن التفكير يكون فقط في تجاوز الخسارة، وكانت مباراة المصري هامة للنادي بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة لأسباب غير طبيعية منها التحكيم، والجميع كان متأكد من الرغبة في الفوز والقتال من أجل النقاط الثلاث وتقديم أداء قوي لإسعاد الجماهير".

وزاد: "الأهلي قادر على الفوز أمام سان جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا بنتيجة كبيرة كما حدث أمام المصري، والفريق الأحمر أصبح يمتلك خط هجوم مميز، وحتى رغم الغيابات فأن الفريق لديه عناصر جيدة مثل صلاح محسن وكهربا، الأهلي أصبح يمتلك فريقين، وهناك لاعبين ظهرت بشكل جيد مثل كريم فؤاد الذي تألق قبل الإصابة وعاد للفريق بشكل قوي".

وأتم: "أوسوريو مدرب الزمالك يقوم بأشياء غريبة، ولم يخوض الفريق فترة إعداد قوية، والتعادل مع بيراميدز ليست نتيجة جيدة بكل تأكيد، وكان من الممكن أن يفوز خصوصا في الشوط الثاني رغم أن بيراميدز يضم عناصر قوية، وفوز الزمالك لن يكون مفاجأة، وهو نادٍ كبير مثل الأهلي، والقطبين لهم مكانة كبيرة جدًا، رغم امتلاك بعض الأندية ميزانيات كبيرة".